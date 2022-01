Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul sefilor de stat major sud-coreean a declarat ca Phenianul a lansat doua rachete presupuse balistice spre mare de la Hamhung in largul coastei de est.Potrivit Seulului, rachetele au zburat aproximativ 190 de kilometri si s-au prabusit in Marea de Est, cunoscuta si sub numele de Marea Japoniei.Rezolutiile…

- Testele cu rachete ale Coreii de Nord sunt profund destabilizatoare si periculoase, iar Phenianul nu a raspuns inca la niciun demers diplomatic al Washingtonului, a declarat joi secretarul de stat al SUA Antony Blinken, citat de Reuters. Administratia Biden a impus miercuri primele sale sanctiuni…

- Numarul unu nord-coreean, Kim Jong Un, a supravegheat personal testul cu succes al unei rachete hipersonice, a declarat miercuri presa de stat, înainte de a cere țarii sale sa-și consolideze arsenalul militar strategic, în timp ce Statele Unite au anunțat sancțiuni financiare împotriva…

- SUA au condamnat miercuri tirul efectuat de Coreea de Nord cu un proiectil neidentificat in mare , care ar putea sa fie o racheta balistica, potrivit armatei sud-coreene, invitand totodata Phenianul la discutii, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . ‘Acest tir incalca numeroase rezolutii ale Consiliului…

- Lansarea rachetelor balistice de la Phenian incalca o serie de rezolutii ale Consiliului de Securitate al ONU. Acest lucru a fost anuntat miercuri, la un briefing de catre purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby.

- ​De la tiparirea de cupoane valorice în loc de bani si pâna la cresterea de lebede negre pentru a fi mâncate, Coreea de Nord este fortata sa inoveze pentru a face fata problemelor economice si penuriei de alimente, în contextul blocajelor de la frontiera provocate de pandemia…

- In timp ce sezonul recoltarilor se apropie de sfarsit, observatorii internationali spun ca situatia alimentara si economica a Coreei de Nord este periculoasa si ca exista semnele unei intensificari a comertului si ajutoarelor umanitare prin China. Agentia de informatii din Coreea de Sud a declarat,…