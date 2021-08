Coreea de Nord a continuat dezvoltarea programelor nuclear şi de rachete balistice în 2021 (raport ONU) Coreea de Nord a continuat dezvoltarea programelor nuclear si de rachete balistice in prima jumatate a anului 2021, incalcand sanctiunile internationale si in pofida agravarii situatiei economice a tarii, potrivit un extras dintr-un raport confidential al ONU, relateaza vineri Reuters. Potrivit raportului, Phenianul ''a continuat sa caute in strainatate material si tehnologie pentru aceste programe''. ''In pofida agravarii situatiei sale economice, Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) a continuat sa mentina si sa dezvolte programele sale nuclear si de rachete balistice'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit raportului, Phenianul ''a continuat sa caute in strainatate material si tehnologie pentru aceste programe''.''In pofida agravarii situatiei sale economice, Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) a continuat sa mentina si sa dezvolte programele sale nuclear si de rachete balistice'', a…

- Coreea de Nord doreste ridicarea sanctiunilor internationale ce interzic exporturile si importurile de combustibil rafinat si alte necesitati inainte de a relua discutiile cu Statele Unite privind denuclearizarea, au declarat marti parlamentarii sud-coreeni, transmite Reuters. Phenianul a cerut, de…

- Mai multe rachete au lovit capitala Afganistanului, marți, „aterizand” chiar in apropierea palatului prezidențial, in timpul rugaciunilor de Eid al-Adha, o sarbatoare musulmana importanta, relateaza Reuters. Nu este inca clar cine s-a aflat in spatele atacului.

- Președintele ales al Iranului, Ebrahim Raisi, a declarat, luni, ca susține continuarea negocierilor privind reinființarea acordului nuclear din 2015 dar a respins ferm ideea de a avea o intalnire cu președintele american Joe Biden, chiar și in condițiile in care SUA ar ridica toate sancțiunile impuse…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a continuat sa creasca in luna mai, pentru a 12-a luna consecutiv, atingand cel mai ridicat nivel de dupa luna septembrie 2011, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters, citat de agerpres.…

- Un nou sondaj Eurobarometru comandat de PE si realizat in perioada martie – aprilie 2021 arata impactul din ce in ce mai puternic al pandemiei de COVID-19 asupra vietii personale si a situatiei financiare a cetatenilor. Opt din zece respondenti stiu ce face UE pentru a combate consecintelor pandemiei,…

- Un nou sondaj Eurobarometru comandat de PE si realizat in perioada martie – aprilie 2021 arata impactul din ce in ce mai puternic al pandemiei de COVID-19 asupra vietii personale si a situatiei financiare a cetatenilor. Opt din zece respondenti stiu ce face UE pentru a combate consecintelor pandemiei,…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata ca este optimist cu privire la discutiile vizand reinvierea acordului nuclear international din 2015 si a sugerat ca s-a ajuns la un acord privind ridicarea principalelor sanctiuni impuse Teheranului, informeaza Reuters, citand presa de stat iraniana.…