Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a adoptat o lege care consfințește dreptul de a folosi lovituri nucleare preventive pentru a se proteja, o mișcare despre care liderul Kim Jong Un a spus ca face statutul nuclear al țarii „ireversibil” și blocheaza orice discuții despre denuclearizare, a anunțat vineri presa de stat de…

- Activitatile nucleare ale Coreei de Nord raman ”sursa unor grave ingrijorari”, subliniaza Agentia Internationala a Energiei Atomice (AIEA) in raportul sau anual, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Razboi in Ucraina, ziua 190. Iranul a livrat Rusiei o asa-numita „initiativa de pace” pentru a pune capat razboiului din Ucraina, propusa de un lider european. Se pare ca președintele francez Emmanuel Macron a fost liderul care a transmis mesajul catre Te

- Statele Unite si Coreea de Sud efectueaza incepand de luni cele mai importante exercitii militare comune din 2018, in fata amenintarii nucleare crescute a Coreei de Nord, a anuntat Seulul, relateaza AFP, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Olga Grebennik a scris cartea „Jurnal de razboi” in 8 zile, intr-un subsol din Harkov, in martie 2022. Cartea a fost lansata joi și in Romania. Libertatea va publica sambata un interviu cu autoarea ucraineana.Bloggerița, ilustratoarea și autoarea Olga Grebbenik a scris „Jurnal de razboi” in martie 2022,…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis luni un mesaj la implinirea a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic intre Romania și Statele Unite ale Americii. Acesta spune ca „evoluțiile importante inregistrate recent in cadrul oferit de acest Parteneriat cuprind și aprofundarea cooperarii in domeniul…

- Parlamentul a adoptat, marti, cu majoritate de voturi, o Declaratie cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic intre Romania si Statele Unite ale Americii, in care se angajeaza sa sprijine masurile de asigurare a securitatii "in mod unitar si

- Astazi se aniverseaza 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic intre Romania si Statele Unite ale Americii. Parlamentul a adoptat, marti, cu majoritate de voturi, o Declaratie cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic intre Romania si Statele Unite ale Americii,…