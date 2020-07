Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica,a fost adusa in tara din Italia in ac seara Alina Bica. Foto: Agerpres. Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a fost adusa în tara din Italia, în aceasta seara, dupa ce fusese daa în urmarire de Politie, potrivit conducerii Inspectoratului…

- Pe 23 iunie, Inalta Curte de Casatie si Justitie a suspendat judecarea in apel a dosarului ANRP - Alina Bica. Completul de cinci magistrati a stabilit aceasta masura pana la solutionarea de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene a unor sesizari privind aplicarea deciziei CCR de rejudecare a…