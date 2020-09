Stiri pe aceeasi tema

- Ca Partidul Social Democrat a insemnat, dupa 1989, raul cel mai mare pentru Romania este usor de dovedit dezvaluind schema banala dupa care a functionat acest partid in ultimele trei decenii. In imensa lor majoritate, masurile ocarmuirii pesediste, de la Iliescu incoace, nu au fost luate pentru a reforma…

- Inaltpreasfințitul Parinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului a poposit in parohia Berecuța ... The post Piatra de temelie la biserica din Berecuța appeared first on Renasterea banateana .

- "Biserica in plan octogonal este cea mai importanta descoperire de la inceputul sapaturilor, care au inceput in epoca noastra. Exista putine exemple similare in Anatolia", a declarat Osman Doganay, profesor universitar si responsabil cu excavarile. Este vorba chiar de unica biserica de aceasta marime…

- Liviu Bratescu, Secretar de Stat in Ministerul Culturii, s-a implicat in finalizarea dosarului prin care Cimitirul Eternitatea este inscris in Lista Monumentelor Istorice din Romania, datorita caracterului sau de muzeu in aer liber și astfel asigurandu-i nu doar protecția, ci și punerea in valoare.…

- "Marina", "Revista Marinei Romane", "Marina Noua", "Flota Patriei" ori "Scutul Dobrogei" sunt doar cateva dintre produsele media realizate de catre structurile de presa militara ale Fortelor Navale Romane, de-a lungul timpului, in cele peste 12 decenii de existenta. Jurnalistii militari si specialistii…

- Cariera de piatra de la Iacobdeal de la finalul secolului al XIX-lea, exploatata de italienii veniti in Romania sa munceasca, se transforma intr-un loc turistic care isi doreste sa ramana deschis vizitatorilor si in timpul iernii. Transformarea zonei intr-o atractie turistica a inceput…

- O colonie cu circa 200 de lilieci din doua specii protejate in Romania - liliacul mare cu potcoava si liliacul caramiziu - a fost descoperita recent intr-o bisericuta de lemn din localitatea Zalnoc, judetul Salaj. Descoperirea a fost facuta cu ocazia unor lucrari de restaurare a acoperisului lacasului…

- Preasfintitul Parinte Ignatie, episcopul Husilor, a facut o marturisire cutremuratoare pentru iubirea fața de Biserica stramoșeasca și fața de Mantuitorul Iisus Hristos, la Manastirea „Petru Voda”, din judetul Neamt, cu prilejul implinirii a 7 ani de la trecerea la cele vesnice a parintelui Iustin…