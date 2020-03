Cora Romania. De astazi, program special pentru pensionari si cadre medicale

Stiri pe aceeasi tema

- cora Romania a luat decizia de a modifica programul hypermarketurilor sale, in concordanta cu noile masuri anuntate de catre autoritati si intrate in vigoare de astazi, care limiteaza circulatia persoanelor pe timp de noapte.

- Retailerul olandezo-belgian Mega Image, ce detine aproape 800 de magazine in tara, anunta ca in contextul extinderii COVID-19, compania ia masuri suplimentare de preventie si siguranta in magazine, anunța Biz Brașov. “Incepand cu 23 martie,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Consiliul Local Hunedoara a alocat joi fonduri in valoare de 525.000 de lei pentru achizitia de echipamente medicale, intre care se numara si un aparat ce permite testarea, in timp real, a persoanelor suspecte de infectia cu noul coronavirus, potrivit Agerpres.Consilierii locali au fost de…

- Enoriașii nu trebuie sa se inghesuie in biserici, pot merge in orice zi a saptamanii sa se roage, iar in fiecare lacaș de cult va fi un loc pentru igienizarea mainilor. Cancelaria Sfantului Sinod anunța și ca se va citi rugaciunea speciala pentru oprirea epidemiei. Cancelaria Sfantului Sinod a transmis…

- Persoanele cu diabet și bolnavii cronici au, de astazi, un tunel special amenajat la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava pentru acces in ambulatoriul de diabet și la Biroul de internari bolnavi cronici. Managerul spitalului, Vasile Rimbu, a declarat, ieri, ca masura a ...