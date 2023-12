Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a lasat sa se inteleaga sambata ca razboiul din Ucraina ar putea dura pana in 2025, garantand totodata sprijinul Germaniei, care - a spus el - ar putea fi nevoie sa fie sporit daca alti aliati "ezita", transmite EFE, conform AGERPRES."Nu, acest razboi probabil nu se…

- Aceasta sustinere este ”de o importanta existentiala (…) pentru Ucraina, este clar, dar pana la urma si pentru noi, in Europa”, a declarat Olaf Scholz intr-un discurs in Bundestag, la Berlin. El a pledat in fata deputatilor germani pentru a obtine mijloace bugetare importante in acest sens anul viitor.…

- Exista „o nevoie urgenta de a ameliora situatia umanitara” in Fasia Gaza, a declarat sambata cancelarul german Olaf Scholz in cadrul unei convorbiri telefonice cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza AFP. Cancelarul „a subliniat nevoia urgenta de a ameliora situatia umanitara a locuitorilor…

- Presedintele Partidului Social Democrat, premierul Marcel Ciolacu, se va afla vineri si sambata la Malaga, in Spania, unde va participa la Congresul Socialistilor Europeni. Potrivit programului transmis de PSD, in cursul zilei de vineri, in marja Congresului PES, liderul social-democratilor are programate…

- Potrivit programului transmis de PSD, in cursul zilei de vineri, in marja Congresului PES, liderul social-democratilor are programate intrevederi cu presedintele PES, Stefan Lofven, cu presedintele grupului parlamentar in Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor, Iratxe Garcia, si cu presedintele…

- Germania, un nou semnal puternic in favoare Romaniei: precizarile cancelarului Olaf ScholzPremierul Bulgariei, Nikolai Denkov, s-a intalnit cu cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, la Berlin. In cadrul intrevederii desfasurate miercuri seara, cei doi au abordat subiecte legate de Schengen, Balcanii de…

- Premierul Dorin Recean va pleca in perioada 27 – 29 septembrie, intr-o vizita oficiala in Germania. Anunțul a fost facut de catre purtatorul de cuvint al Guvernului, Daniel Voda, in cadrul unei conferințe de presa dupa ședința Executivului. Potrivit lui Daniel Voda, prim-ministrul va avea mai multe…

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a declarat joi, 21 septembrie, ca Rusia a fost criticata la Adunarea Generala a Natiunilor Unite si in Consiliul de Securitate al ONU, in conditiile in care Moscova continua sa fie izolata la nivel international din cauza razboiului din Ucraina, relateaza…