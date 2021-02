Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea AUR a transmis un comunicat de presa in care aduce o serie de precizari legate de scandalul retragerii sprijinului politic senatoarei Diana Șoșoaca și al excluderii deputatului Mihai Lasca din partid. ”In cadrul ședinței Biroului Național de Conducere al Partidului Alianța pentru Unirea…

- "Nu e vorba de o demisie, e vorba de o excludere. Am luat o decizie de excludere a doamnei Diana Sosoaca si a domnului deputat Mihai Lasca, pentru motive de indisciplina de partid si de inadecvare la codul de conduita parlamentara. Am convocat conducerea executiva a partidului si am luat aceasta decizie",…

- Diana Sosoaca e exclusa din AUR, a declarat Claudiu Tarziu, copresedinte AUR.”Sunt motive de indisciplina de partid si motive de inadecvare la codul de conduita parlamentara. Sunt anumite documente pe care trebuie sa le inaintam spre conducerea Senatului si isi va pierde toate functiile ca urmare a…

- Decizia a fost luata de conducerea Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), pentru indisciplina, potrivit copreședintelui Claudiu Tarziu."S-a umplut paharul! Ajunsese Șoșoaca sinonima cu AUR.

- REACȚIA parlamentarei Diana Șoșoaca atunci cand a auzit ca a fost EXCLUSA din partid. „Nu suntem pe stadion” Copresedintele AUR, Claudiu Tarziu, a explicat care au fost motivele care au dus la excluderea Dianei Sosoaca din partid. „Sunt motive de indisciplina de partid si motive de inadecvare la codul…

- Luni au avut loc consultarile cu partidele politice dupa ce negocierile dintre partidele de dreapta s-au blocat duminica. ORA 16.00: Reprezentanții Minoritaților naționale au fost ultimii cu care a discutat astazi președintele la consultarile de la Cotroceni. La consultari au participat Varujan Pambuccian,…

- AUR a iesit de la intalnirea cu Iohannis. UPDATE 16:10 A inceput intalnirea cu reprezentantii minoritatior nationale din Parlament UPDATE 15.00 A inceput intalnirea cu UDMR. Delegatia etnicilor maghiari a fost primita de Iohannis UPDATE 14.30 Delegatia AUR a iesit de la primele sale consultari cu presedintele…

- Diana Șoșoașca, parlamentar AUR care va participa la consultarile de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, susține ca nu știa de obligativitatea efectuarii unui test Covid-19. „Nu ma poate nimeni obliga sa-l fac”, a spus Diana Șoșoașca. ”Modelul suedez” e in colaps! S-a cerut intervenția armatei…