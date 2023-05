Stiri pe aceeasi tema

- Politistii doljeni au precizat ca au ridicat si dus la audieri cinci minori suspectati ca au agresat doi tineri. Incidentul a avut loc miercuri seara, intr-un tramvai, pe Calea Bucuresti din Craiova. Una dintre victime este fiul deputatului Ringo Damureanu, care a reactionat pe Facebook dupa incident.…

- Doi adolescenți in varsta de 15 ani au fost agresați de un grup de alți 4-5 tineri, intr-un tramvai din Craiova, județul Dolj. Poliția face cercetari. Unul dintre adolescenții agresați este fiul unui deputat AUR, informeaza Antena3 CNN.Scandalul intre mai mulți tineri care se aflau intr-un tramvai…

- Un barbat de 23 de ani a fost retinut de politistii doljeni dupa ce a furat conductori electrici si camere de supraveghere de pe santierul unui centru comercial din Craiova si din incinta unei firme, prejudiciul fiind de 20.000 de euro, potrivit news.ro.Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a anuntat,…

- Un barbat de 45 de ani a fost retinut de politistii doljeni dupa ce le-a agresat pe fosta concubina si pe mama acesteia, fapta avand loc intr-un cimitir din Craiova. Pe numele barbatului fusese emis un ordin de protectie prin care nu avea voie sa se apropie de fosta concubina la mai putin de 100 de…

- Un barbat de 45 de ani a fost retinut de politistii doljeni dupa ce le-a agresat pe fosta concubina si pe mama acesteia, fapta avand loc intr-un cimitir din Craiova. Pe numele barbatului fusese emis un ordin de protectie prin care nu avea voie sa se apropie de fosta concubina la mai putin de 100 de…

- Un politist local a fost accidentat de un coleg in timp ce parca masina, iar in timpul manevrei a fost acrosata si o autospeciala a Jandarmeriei, evenimentul avand loc in municipiul Craiova.Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis, luni, ca, la sfarsitul saptamanii trecute, politistii…

- O tanara de 19 ani a fost retinuta de politistii doljeni dupa ce a furat din geanta unei femei, care se afla in cimitir, bani si bunuri de 20.000 de lei, iar peste cateva zile a furat bani unei femei care era intr-o unitate medicala privata. Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis,…

- Politistii doljeni au intocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe, in urma unui conflict izbucnit in trafic, duminica seara, in centrul Craiovei. Potrivit oamenilor legii, in incident au fost implicati doi tineri, unul din Craiova si altul din Bailesti, dupa o sicanare…