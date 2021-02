Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul de 13 ani care a fost trantit de pamant intr-un parc din Hunedoara, duminica dupa-amiaza, a suferit o fractura la cap, au anunțat reprezentanții spitalului din Deva, unde acesta este internat. Totodata, polițiștii au anunțat ca agresorul este unchiul baiatului. Baiatul a fost ridicat și aruncat…

- "Copilul are o fractura la osul occipital. Este un traumatism cranian grav, de luat in seama, cu pierdere de constienta si cu amnezie retrograda", a declarat luni, pentru Agerpres, directorul medical al SJU Deva.Agresorul copilului, un barbat de 29 de ani, care-i este și unchi, se afla in arestul Inspectoratului…

- Scene șocante intr-un par de joaca din Hunedoara. Un barbat, de 29 de ani, a fost filmat in timp ce agresa doi minori, unul dintre ei fiind chiar fiul lui. In imaginile surprinse cu un telefon mobil se vede cum barbatul se indreapta furios catre un copil care se da in leaga, il injura, il apuca violent…

- Copilul de 13 ani pe care un barbat l-a trantit, ieri, de pamant intr-un parculet de joaca din municipiul Hunedoara, a suferit o fractura la cap, cu pierdere de constienta, conform tomografiei si investigatiilor efectuate de medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Deva. “Copilul are o fractura…

- Un incident GRAV a avut loc ieri dupa-masa intr-un parc de joaca din Hunedoara. Un copil a fost luat pe sus și trantit de pamant de un tata nervos. Baiatul are un traumatism cranian GRAV, iar agresorul – care culmea- ii e unchi- a fost dus in arestul poliției. Panica și groza ieri, intr-un parc de joaca…

- Copilul de 13 ani pe care un barbat l-a trântit de pamânt într-un parc de joaca din municipiul Hunedoara, duminica dupa-amiaza, 7 februarie, a suferit o fractura la cap, cu pierdere de constienta, conform tomografiei si investigatiilor efectuate…

- Copilul de 13 ani pe care un barbat l-a trantit de pamant intr-un parculet din municipiul Hunedoara, duminica dupa-amiaza, a suferit o fractura la cap, cu pierdere de constienta, conform tomografiei si investigatiilor efectuate de medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Deva. „Copilul are o…

- Scene de o brutalitate infioratoare intr-un parc din Hunedoara. Doi copii au fost luați pe sus de un barbat care i-a trantit cu putere de pamant. Unul dintre copii a ramas inconștient și inert mai multe minute. Totul a fost surprins și de un cetațean care a filmat scena cu telefonul mobil.Poliția l-a…