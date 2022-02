Stiri pe aceeasi tema

- Copilul roman din Danemarca, in cazul caruia autoritațile locale suspecteaza ca a fost agresat de catre parinți, a fost pus in plasament pentru 1 an de zile la o familie maternala pe care parintii nu o cunosc si nu o pot vizita timp de 6 luni. Anunțul a fost facut miercuri de ministrul Familiei, Tineretului…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, s-a intalnit joi cu reprezentantele a cinci dintre cele mai importante organizatii care militeaza pentru drepturile femeilor din Romania, cu care a dezbatut problemele concrete la care se lucreaza in prezent, anunța Agerpres.…

- Proiectul programului national de decontare a procedurilor de fertilizare in vitro pentru cuplurile si femeile care nu pot avea copii din motive medicale va fi publicat in scurt timp pe site-ul Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, a transmis, miercuri, ministrul Gabriela Firea.…

- Doi cetateni romani, sot si sotie, rezidenti in Danemarca, au fost retinuti de catre autoritatile daneze si se afla in custodia a doua centre de detentie diferite. Copilul celor doi soti a fost internat, la data de 29 ianuarie, intr-o unitate medicala, fara ca familiei sa ii fie furnizate informatii…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, susține ca interzicerea cumulului pensiei cu salariul trebuie aplicata doar celor care abuzeaza de sistem. PSD nu poate accepta o astfel de sancțiune aplicata celor care au contribuit la pensie și vor sa iși continue activitatea, precizeaza Firea. Interdicția trebuie…