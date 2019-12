Stiri pe aceeasi tema

- Copilul-problema / System Crasher, multipremiatul film de debut al regizoarei germane Nora Fingscheidt ruleaza la Satu Mare, intre 6 și 12 decembrie, de la ora 18:00, la Cinema One Laserplex. Lansat in competiția oficiala a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, premiat cu Ursul de Argint…

- Liderul de sindicat este nemultumit de modul in care Moise Guran prezinta sistemul de invatamant actual si, in cadrul unei dezbateri, doreste sa ofere si o alta perspectiva asupra lucrurilor afirmate de Moise Guran. „As dori sa avem o dezbatere publica cu domnul Moise Guran in primul rand pentru ca…

- Persoanele care doresc sa inchirieze un automobil de la proprietarii locali din zona din Romania pe care o viziteaza vor putea face acest lucru in viitorul apropiat, prin intermediul start-up-ului romanesc Perpetoo. Organizatorii evenimentului sustin ca serviciul Perpetoo, ce va fi lansat…

- ONG-ul Code for Romania a lansat platforma RezultateVot.ro, care pune gratuit la dispozititia tuturor celor interesati de procesul electoral - cetateni, autoritati, presa, socitetate civila, dar nu numai - date in timp real despre procesul electoral, anunta NEWS.ro.”Informatii precum numarul sectiilor…

- IQOS 3 DUO a fost conceput ca raspuns la nevoile exprimate de consumatori și reprezinta cel mai nou și evoluat produs din portofoliul companiei Philip Morris, lider mondial in materie de inovație a produselor fara fum Acesta aduce funcționalitați noi care ajuta fumatorii adulți sa…

- Caviar , brand-ul de smartphone-uri și accesorii de lux din Rusia a lansat o noua colecție exclusivista, numita Victory , axata pe modele iPhone 11 Pro și 11 Pro Max, care sunt echipate cu o carcasa ce ofera o protecție suplimentara. Desigur și de aceasta data, la fel ca și la colecțiile anterioare…

- Primaria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizeaza in perioada 11 – 20 octombrie 2019 ediția a VII-a a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. Festivalul va cuprinde, in acest an, peste 30 de producții scenice, grupate in mai multe secțiuni, la care participa artiști…

- In perioada 11-18 Septembrie 2019, Grupul Skepsis a fost invitat sa reprezinte Alba Iulia si implicit Romania cu spectacolul „Maestrul” dupa E. Ionescu, la prima editie a Festivalului International „GingerFest”, organizat la Tula, Rusia. Festivalul este la prima editie, fiind dedicat promovarii teatrelor…