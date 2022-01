Stiri pe aceeasi tema

- Copilul, Sohail Ahmadi, avea doar doua luni cand a disparut pe 19 august, in timp ce mii de oameni se pregateau sa paraseasca Afganistanul dupa ce a fost cucerit de talibani. Ca urmare a unui reportaj Reuters, publicat in noiembrie cu fotografiile sale, copilul a fost localizat in Kabul, unde un taximetrist…

- Bebelusul afgan dat soldatilor americani de catre parintii sai, pe 19 august, in haosul provocat de evacuarea americanilor de pe aeroportul din Kabul, a fost gasit si s-a reintors la familie, scrie Reuters.

- Mai multe state europene colaboreaza in vederea deschiderii unei misiuni diplomatice comune in Afganistan, a declarat presedintele Frantei, Emmanuel Macron, citat de Reuters.„Ne gandim la o organizare a mai multor tari europene (…) la un loc comun pentru mai multi europeni, care ar permite ambasadorilor…

- Sharbat Gula, femeia afgana cu ochi verzi, devenita celebra in lumea intreaga dupa ce o fotografie a ei ("Afghan Girl"/ "Fata Afgana") a fost publicata in urma cu peste 35 de ani pe coperta revistei National Geographic, a fost evacuata din Afganistan si s-a refugiat in Italia dupa ce talibanii au…

- Iarna risca sa complice plecarile din Afganistan ale persoanelor eligibile pentru exil, din cauza ca Aeroportul din Kabul nu este nici acum pe deplin operational, a atras atentia luni emisarul american Thomas West, potrivit AFP. Aflat la Bruxelles pentru a-i informa pe aliatii Washingtonului…

- La sfarșitul lunii august, imaginile cu un soldat american care prinde un bebeluș pe deasupra gardului de beton cu sarma ghimpata al aeroportului din Kabul au facut inconjurul lumii și au devenit unele dintre fotografiile-emblema ale retragerii SUA din Afganistan, dupa 20 de ani de razboi eșuat. Acum,…

- Cel putin 19 persoane au murit si 50 au fost ranite intr-un atac asupra unui spital din Kabul, a anuntat marti un reprezentant al Ministerului Sanatatii din Afganistan, potrivit AFP. Un oficial de securitate taliban a spus ca doua explozii, urmate de focuri de arma, s-au produs la cel mai…

- O puternica explozie, urmata de zgomotul unei serii de împușcaturi au fost auzite în apropierea spitalului militar Sardar Mohammad Daud Khan din Kabul, transmite Reuters. Explozia a fost urmata la scurt timp de o alta deflagrație puternica, potrivit sursei citate.La momentul…