- Deputatul AUR Dan Tanasa a declarat ca Diana Șoșoaca ar fi discutat cu mai mulți colegi pentru a parasi partidul, in timp ce Claudiu Tarziu, co-președinte AUR, a declarat pentru G4Media.ro ca ceilalți patru parlamentari veniți din Partidul Neamul Romanesc au spus ca vor sa ramana in AUR. Percheziții…

- De altfel, Ministerul Agriculturii majoreaza cu 98% tarifele pentru servicii, inregistrari, teste si acreditari, potrivit agrointel.ro. Percheziții DNA la Apele Romane in dosarul angajarilor politice. ”Animalul politic”, vizat Ministerul Agriculturii a majorat tarifele pentru serviciile prestate…

- Peste 52.000 de candidați din categoria entry level (0-2 ani de experiența) au aplicat in luna ianuarie pentru unul dintre joburile disponibile pe eJobs.ro. Percheziții DNA la Apele Romane in dosarul angajarilor politice. ”Animalul politic”, vizat Aproape 600.000 de aplicari au adunat angajatorii…

- Individul care a trantit duminica un copil de 13 ani de pamant, in municipiul Hunedoara, a fost arestat. Judecatoria Hunedoara a decis arestarea preventiva pe 30 de zile a barbatului. Incidentul din parcul hunedorean a fost anunțat la 112. Polițiștii au stabilit ca, in timp ce se aflau langa un leagan,…

- Scene șocante intr-un par de joaca din Hunedoara. Un barbat, de 29 de ani, a fost filmat in timp ce agresa doi minori, unul dintre ei fiind chiar fiul lui. In imaginile surprinse cu un telefon mobil se vede cum barbatul se indreapta furios catre un copil care se da in leaga, il injura, il apuca violent…

- Astazi, in jurul orei 15.50, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata pe numarul unic de urgența 112, despre faptul ca un copil a fost trantit la pamant de un parinte in zona unui parc, situat pe raza municipiului Hunedoara. Imediat la fața locului s-a deplasat o echipa de ordine publica care…