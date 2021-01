Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de persoane, majoritatea voluntari, participa duminica dimineata la cautarea copilului de 7 ani a carui disparitie a fost anuntata sambata seara de catre mama sa care spune ca, in dimineata aceleiasi zile, baiatul a plecat la joaca in sat si nu s-a mai intors acasa. Purtatorul…

- Un copil de 7 ani din Vanatori, județul Arad, este cautat, sambata, de mai mulți salvatori dupa ce a plecat la joaca de dimineața și nu s-a intors la lasarea intunericului, anunța MEDIAFAX. Garda de intervenție Chișinau Criș intervine, sambata seara, cu un echipaj SMURD, un echipaj de cautare…

- Joi dimineața la ora 08, personalul și tehnica trimise de statul Roman in Croația, țara grav afectata de un seism de 6,2 pe scara Richter, a inceput deplasarea de la Poligonul de Instrucție al ISU Arad, dupa ce miercuri seara a ajuns la Arad.

- In perioada 25 – 27 decembrie 2020, mai mult de 100 de polițiști vor fi la datorie in fiecare zi, pentru menținerea unui climat de ordine si siguranta publica si prevenirea faptelor antisociale. Astfel, in perioada menționata, 457 de polițiști (dintre care 310 de ordine publica, 60 de rutiera și 84…

- ALERTA… In data de 14 decembrie, Poliția municipiului Vaslui a fost sesizata cu privire la faptul ca, in cursul zilei de 13 decembrie, minorul MUNTEANU MIRCEA, in varsta de 12 ani, din municipiul Vaslui, județul Vaslui, a plecat in mod voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors pana in prezent.…

- Un baiat de 14 ani din Caușeni este cautat timp de mai multe saptamini. Pe 16 octombrie, in jurul ore 17:00, acesta a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Adolescentul este originar din satul Baimaclia și ar fi plecat intr-o direcție necunoscuta. Mama copilului a sesizat oamenii legii pe 23 octombrie,…

- Polițiștii clujeni au nevoie ajutorul cetațenilor pentru a depista un barbat in varsta de 50 ani, din municipiul Cluj-Napoca, care a plecat de la domiciliu in data de 30 iulie, insa nu s-a mai intors.”Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 30 iulie anul curent, MARINA ALEXANDRU-DINU,…

- Un tinar in virsta de 20 de ani pe nume Dmitrii Cartici a disparut de acasa pe 10 octombrie curent. Mama tinarului cere ajutorul oamenilor pentru a identifica locul aflarii acestuia. Anunțul privind dispariția baiatului a fost publicat de activistul civic Mihail Bagas pe o rețea de socializare. Tinarul…