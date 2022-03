Copilul dispărut într-o pădure, a fost găsit de un voluntar, la 9 kilometri de locul unde a dispărut de lângă mama sa Copilul de zece ani disparut intr-o padure din Gorj, a fost gasit, vineri seara, de un voluntar, la 9 kilometri de locul unde a disparut de langa mama sa. Operatiunea de cautare a baiatului care sufera de autism a fost dificila, el neputand fi strigat si neconstientizand pericolele. "Speriat, dezorientat si tremurand de frig. Asa l-a gasit un voluntar, din Motru, pe Alex, minorul care se pierduse in padurea din Ciuperceni. Parintii ne-au spus ca pe minor, fiind un copil cu nevoi speciale (autism – n.r.), il sperie zgomotele, astfel ca nu era o idee buna sa il strigam, in speranta ca ne va auzi… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul care vineri a disparut la Ciuperceni a fost gasit in comuna vecina de catre un voluntar. Peste o suta de persoane au fost angrenate in acțiunea de cautare. Copilul, care are și o problema medicala, a plecat de langa mama sa și a disparut intr-o padure. „Speriat, dezorientat și tremurand de frig……

- Este alerta in Gorj! Un copil in varsta de 10 ani este de negasit, asta dupa ce a disparut de la marginea unei paduri in localitatea Ciuperceni unde se juca alaturi de mama sa. Familia alaramata a informat imediat oamenii legii, insa cautarile sunt in zadar! Cum s-a intamplat tragedia.

- Un copil de zece ani din judetul Gorj a disparut, vineri, la marginea unei paduri, unde se afla cu mama sa. Copilul se juca iar la un moment dat mama sa nu l-a mai vazut. Autoritatile au organizat o actiune de amploare, dar deocamdata fara rezultat. "La data de 4 martie a.c., politisti din cadrul Politiei…

- Un copil in varsta de 10 ani a disparut intr-o padure din satul Vartopu, comuna Ciuperceni, din judetul Gorj. Copilul este cautat de zeci de salvatori de la Politie si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, dar si de localnici voluntari.

- Politistii cauta, vineri dupa-amiaza, un baiat in varsta de 10 ani, din comuna Ciuperceni, satul Vartop, care a disparut de langa mama sa in timp ce se juca la marginea unei paduri, au informat reprezentantii IPJ Gorj. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Noi imagini prin satelit inregistrate luni indica prezenta unui convoi militar rusesc la nord de capitala Kiev care se intindea pe aproximativ 103 kilometri (64 de mile).Este mult mai lung decat cel raportat mai devreme, luni seara, de 44 de kilometri (27 de mile), relateaza CNN .

- Un barbat se afla in avion atunci cand a observat ceva bizar in in compartimentul de deasupra capului, acolo unde se pun bagajele. Cand a descoperit despre ce este vorba, piloții au aterizat de urgența!

- Femeile gravide din Oltenia pot beneficia, in aceasta perioada, de consultatii si investigații gratuite. Spitalul Clinic Județean de Urgența din Craiova deruleaza un proiect cu fonduri europene care are ca scop prevenirea anumitor afecțiuni și complicații, cat și diagnosticarea precoce a acestora, pentru…