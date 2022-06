Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș de numai un an este in coma profunda, dupa ce a cazut din mașina aflata in mers pe care o conducea tatal acestuia. Accidentul a avut loc pe un drum din județul Caraș-Severin. Intr-o curba, copilul s-ar fi desprins din scaunul special in care era transportat fara centuri cel mic, portiera…

- Un copil de un an a ajuns la spital in stare grava dupa ce a cazut dintr-o mașina aflata in mers. Accidentul s-a produs miercuri pe o șosea din județul Caraș-Severin, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza, pe drumul comunal DC 4, din zona localitații carașene Ciuta. Un copil in varsta de un an s-a desprins din scaunul pentru copii in care se afla, a deschis ușa mașinii și a cazut, potrivit Press Alert . El a supraviețuit impactului, dar e in stare grava. Potrivit…

- Camere video montate de Primarie pe soseaua Pacurari au surprins mai multe imagini cu masina care produs accidentul cumplit de azi-noapte din Iasi. Camere video montate de Primarie pe soseaua Pacurari au surprins mai multe imagini cu masina care produs accidentul cumplit de azi-noapte din Iasi. In cadre…

- O femeie din București a murit și un barbat a fost grav ranit intr-un accident provocat de un tractorist baut, pe o șosea din județul Teleorman. Mașina acestora a lovit un tractor plin cu baloți, fara nicio lumina. Se pare ca familia din București mergea la o inmormantare. Accidentul a avut loc marți…

- Grav accident de circulatie in Banat, vineri dimineata. Un om a murit, iar alti doi au fost raniti, pe soseaua ce leaga Oravita de Marila, in Caras-Severin. Cei trei se aflau in cabina unei masini de transport gunoi. Soferul a pierdut controlul volanului, autospeciala s-a dezechilibrat si s-a rasturnat…

- Un grav accident a avut loc in aceasta dimineața pe DN57B, intre Oravița și Marila, județul Caraș-Severin. O mașina de gunoi a cazut intr-o rapa, iar un barbat a murit și alți doi au fost raniți.

- Un grav accident a avut loc in aceasta dimineata in judetul Caras Severin. O persoana a decedat si alte doua au fost ranite dupa ce un camion pentru transportul gunoiului a cazut intr o rapa.Potrivit ISU Caras Severin, accidentul a avut loc la marginea DN 57B, intre localitatile Oravita si Marila. Cei…