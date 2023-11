Stiri pe aceeasi tema

- Dupa problemele de sanatate cu care s-a confruntat mama sa și noul conflict cu fostul sau partener de viața, vedeta este implicata intr-un alt scandal. Oana Roman a facut primele declaratii dupa ce ar fi fost pacalita cu un pachet primit din partea Familiei Regale. Cum se apara vedeta. Oana Roman, implicata…

- Kaufland se numara printre supermarketurile care reușesc sa atraga oamenii prin ofertele și gama lor variata de produse. Insa, locuitorii dintr-o anumita țara nu se vor mai putea bucura de produsele Kaufland și asta pentru ca unele sucursale dintr-o anumita țara se vor inchide. Care este motivul? Ce…

- Detalii noi despre divorțul Oanei Radu. Se vorbește tot mai mult despre desparțirea vedetei, dupa doar trei ani de la casatorie. Artista și soțul ei au facut primele declarații despre presupusa separare, dupa ce au aparut mai multe zvonuri in ultima perioada. Oana Radu, primele declarații despre divorț…

- Tudor Buzatu, fiul presedintelui Consiliului Judetean Vaslui, a declarat despre renuntarea la functia de secretar de stat de la Secretariatul General al Guvernului si decizia PSD de a-l exclude pe tatal sau ca iubeste partidul din care face parte, intelege atitudinea lor, este o atitudine politica,…

- Dupa ce astazi inspectorii ANPC au pus lacatul pe ușa restaurantului sau, Pescobar a facut și primele declarații despre neregulile care s-au gasit. Paul Nicolau a explicat faptul ca, intr-adevar, exista anumite probleme pe care spera sa le rezolve curand și ca iși așteapta clienții la fel ca inainte.

- Simona Halep a avut o prima reacție dupa ce Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) a anuntat, astazi, ca un tribunal independent a decis suspendarea ei pe o perioada de 4 ani ca urmare a testului pozitiv cu Roxadustat de la US Open 2022.

- In urma cu aproximativ doua saptamani, un scandal de proporții a izbucnit in Costinești. Patru barbați s-au luat la bataie in mijlocul mulțimii, iar cand polițiștii au intervenit, aceștia i-au batut și pe ei. Ei bine, unul dintre jandarmi a reușit sa ii bata pe barbații agresivi, iar abilitațile sale…