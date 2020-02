Copilul de patru ani din Pitesti, aflat in coma dupa anestezie, a murit la spital Copilul de patru ani, din Pitesti, aflat in coma dupa anestezie, a murit la spital, potrivit antena3.ro. Amintim ca, un copil in varsta de patru ani din Pitesti era in coma la un spital din Bucuresti, dupa ce a mers la stomatolog si s ar fi simtit rau imediat dupa ce i s a facut anestezie.Surse din randul anchetatorilor au declarat corespondentului Mediafax ca luni seara copilul de patru ani a fost dus la o clinica privata din Pitesti pentru o interventie stomatologica, sub anestezie.La scurt ti ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A murit, miercuri, la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala, copilul de 4 ani care dupa o anestezie generala efectuata la dentist a intrat in coma și ulterior in moarte cerebrala, fiind ținut in viața doar de aparate, potrivit Antena 3.Copilul a ajuns luni seara la Spitalul „Grigore Alexandrescu”,…

- "S-a efectuat, in prezenta parintilor, ElectroEncefaloGrama, care a aratat lipsa activitatii cerebrale. Copilul respira doar sustinut de aparate", a precizat Raluca Alexandru, de la Spitalului Grigore Alexandrescu din Bucuresti, acolo unde copilul din Pitesti a fost transferat. De altfel, inca de marti…

- Copilul care a intrat in coma dupa o anestezie la cabinetul stomatologic este in moarte cerebrala. Un copil de 4 ani a fost transportat de urgența, luni seara, la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, dupa ce a fost supus mai multor anestezii la o clinica stomatologica din Pitești. Potrivit medicului…

- Copilul de patru ani și opt luni, ajuns in coma la spital dupa ce a fost anesteziat intr-un cabinet stomatologic din Pitești, se afla in stare critica, potrivit stirileprotv.ro.Inițial, dupa sedare, baiatul a intrat in stop cardio-respirator și a fost resuscitat, apoi transportat in București,…

- Un copil de patru ani din Pitești este in stare grava la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, dupa ce a facut o vizita la stomatolog. Copilul s-a simțit rau imediat dupa ce i s-a facut anestezie la clinica Teddy Care din Pitești.Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a oferit…

- Un copil in varsta de patru ani din Pitești este in stare grava la un spital din București, in coma, dupa o vizita la stomatolog. Copilul s-a simțit rau imediat dupa ce i s-a facut anestezie, potrivit Mediafax.Surse din randul anchetatorilor au declarat ca, luni seara, copilul de patru ani…

- Un copil in varsta de patru ani din Pitesti este in coma la un spital din Bucuresti, dupa ce a mers la stomatolog si s ar fi simtit rau imediat dupa ce i s a facut anestezie.Surse din randul anchetatorilor au declarat corespondentului Mediafax ca luni seara copilul de patru ani a fost dus la o clinica…

