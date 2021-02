Stiri pe aceeasi tema

- Copilul care a leșinat, in banca, la școala, și a intrat in stop cardio-respirator a murit la Spitalul de Pediatrie.Baiatul de 9 ani invața la Școala Sfanta Vineri, din Ploiești. Acestuia i s-a facut rau in timpul orei și a leșinat, intrand in stop cardio-respirator. Medicii de la Ambulanța au reuit…

