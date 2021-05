Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 persoane, dintre care politisti, jandarmi, angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si voluntari din Cluj cauta vineri seara un baiat de doi ani care a plecat de acasa, din localitatea Floresti, pentru a se juca pe malul Somesului cu alti copii. Poliția a fost sesizata ca vineri,…

- „Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 21 mai a.c., in jurul orei 17,00, LACATUS DAVID ALEXANDRU, in varsta de 2 ani, a iesit din locuinta sa, din localitatea Floresti, pentru a se juca cu alti copii in zona raului Somes si nu a mai fost gasit. Semnalmentele minorului: inaltime…

Datorita scaderii incidenței cazurilor de Covid-19 sub pragul de 3,5 la 1000 de locuitori atat in comuna Florești cat și in Municipiul Cluj-Napoca, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a...

Primarul Municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, s-a vaccinat impotriva virusului Covid-19 cu vaccinul AstraZeneca la centrul din Florești in 25 februarie, iar astazi, 22 aprilie 2021, a primit...

CORCHIȘ ANDREI - in varsta de 28 ani, din comuna Iara, județul Cluj, a plecat de la reședința sa din localitatea Florești, județul Cluj, in data de 15 aprilie a.c., in jurul orei 18.00,...

Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 12 martie a.c., in jurul orei 14.00, PETEAN FLORIN ALESANDRO, in varsta de 15 de ani, din comuna/sat Florești, județul Cluj, a plecat de la...

Sticla Arieșul Turda s-a impus astazi, scor 1-0, in fața celor de la ACS Florești, intr-o partida amicala ce s-a desfășurat la baza sportiva „Dan Anca" din Cluj Napoca.