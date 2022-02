Un copil cu un IQ uimitor a venit pe scena Romanii au Talent. Baiatul are un scor de 150, asta in condițiile in care majoritatea oamenilor au au un IQ este intre 85 și 115. El a pașit pe scena cu o cutie in forma de cub rubik. Radu are 10 ani, este in clasa […] The post Copilul cu IQ de 150 care a șocat la Romanii au talent: ‘Ești de pe alta planeta’ appeared first on IMPACT .