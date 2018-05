Stiri pe aceeasi tema

- Lacrimi de durere acasa la Petru Kalau, șoferul vinovat de producerea accidentului din Ungaria, in urma caruia și-au pierdut viața noua romani. Cei doi copii ai barbatului, impreuna cu familia, sunt devastați de pierderea suferita.

- Accident groaznic pe o șosea din Ungaria. Noua romani și-au pierdut viața dupa ce microbuzul in care se aflau a ieșit pe contrasens și s-a ciocnit cu un camion. Potrivit politiei de peste Prut, tragedia a fost filmata și transmisa in direct pe o rețea sociala.

- Trei persoane au murit si sapte au fost ranite, dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit, luni, pe Drumul National 25, in judetul Galati. Politistii din Galati au anuntat ca doua persoane au murit la fata locului si una la spital.