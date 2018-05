Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia a fost anuntata prin 112 chiar de baiat, care va fi preluat de specialistii in protectia copilului, arata anchetatorii. Dosarul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si de Serviciul Omoruri, pentru a stabili, cu precizie, care au fost circumsantele in care s-a petrecut…

- Apar noi detalii despre incidentul care a șocat Bucureștiul in aceasta seara. Baiatul in varsta de 9 ani și-ar fi ucis bunica, in varsta de 70 de ani, pentru ca femeia nu l-ar fi lasat sa se joace pe calculator.

- Un baiat de 9 ani si-a ucis bunica cu un cutit de bucatarie, in sectorul 1. O vecina a familiei a declarat ca baiatul vorbea foarte urat atat cu alti copii, cat si cu adultii. Parintii ar fi fost avertizati privind comportamentul sau, dar nu au facut nimic. Baiatul de 9 ani si-a injunghiat in gat…

- Un adolescent in varsta de 15 ani, din comuna Jitia, a fost adus marți seara, in jurul orei 22.30, in coma la UPU Focșani, dupa ce a fost batut de doi baieți, din aceeași localitate. Potrivit buletinului de presa al Spitalului Județean, baiatul prezenta traumatism cranio…

- Un copil a omorat un batran de 70 de ani, in județul Sibiu. Minorul de doar 14 ani este acuzat ca ar fi lovit un pensionar din localitatea Fantanele pana cand și-a dat ultima suflare. Baiatul, banuit de comiterea crimei, a fost depistat de polițiști și internat in vederea realizarii unei expertize psihiatrice.…

- Razboi interlop pe strazile miliardarilor din București. O familie puternica din Capitala a fost implicata intr-un scandal care s-a terminat prin injunghierea fratelui unei vedete foarte apreciate de romani.

- Ionut, un copil din Maramures, este cu adevarat un miracol pentru parintii lui. Baietelul are acum 10 ani, însa la nastere a fost declarat mort. Medicii au si emis foaia de deces, când, dupa aproape opt ore, o asistenta a observat ca se misca.

- Un infirmier de la Spitalul Judetean Slatina si-a injunghiat o colega, asistenta, si apoi s-a sinucis, directorul spitalului afirmand la Digi24 ca a existat un incident “probabil de natura personala” intre cei doi. Catalin Rotea, managerul spitalului, a declarat la Digi24 ca faptele s-au petrecut undeva…