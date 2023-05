Stiri pe aceeasi tema

- Un elev in varsta de sapte ani din municipiul Constanta a introdus in scoala o arma de tip air soft. IPJ Constanta a anuntat, joi, ca politistii Sectiei 5 au fost sesizati, prin apel la 112, de catre directorul Scolii Generale nr. 33 Anghel Saligny Constanta, cu privire la faptul ca un copil de 7 ani,…

- Mai mulți elevi au fost raniți dupa ce un coleg a deschis focul intr-o școala din Belgrad. Paznicul școlii a murit, potrivit Mirror, informeaza Mediafax.Cinci elevi au fost raniți, iar un agent de paza a murit dupa ce un copil ar fi furat arma de foc a tatalui sau și a deschis focul la o școala din…

- Un copil in varsta de 12 ani a fost inchis intr-o cusca de catre mai multi colegi și filmat. Imaginile au fost facute publice de catre tatal baiatului agresat, care reclama lipsa de implicare a Politia și Inspectoratului Scolar Judetean.

- Echipele de interventie au fost solicitate, in noaptea de marti spre miercuri pentru a interveni la un caz extrem de grav. Un apel 112 anunta o femeie ucisa de propriul concubin. Grozavenia ar fi avut loc in gospodaria unui barbat din satul Draxini, comuna Baluseni, aproape de miezul noptii. Apelantul…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești desfașoara cercetari, in urma sesizarii referitoare la plecarea voluntara a minorei _MARINA ALESSANDRA, de 15 ani_, care a plecat de la domiciliul sau, din municipiul Pitești, in seara zilei de 03 martie a.c., in jurul orei 19:00 și nu a mai revenit.…

- Poliția anunța ca a fost sesizata, prin intermediul serviciului unic 112, despre faptul ca elevul unui liceu din Orhei a adus in incinta instituției un obiect asemanator cu o grenada, noteaza Noi.md ”Copiii au fost evacuați, iar serviciile specializate au activat conform procedurii. Grenada a fost scoasa…

- Reprezentantii unitatii de invatamant au declarat apel impotriva deciziei primei instante.Tribunalul Constanta va analiza dosarul in care doi copii din oras au fost obligati de judecatorii primei instante sa achite daune materiale Scolii Gimnaziale Nr. 38 "Dimitrie Cantemirldquo;. Iar aceasta, dupa…