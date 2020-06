Copilaș opărit cu un lichid fierbinte, în Braniștea. A fost solicitat și elicopterul SMURD In urma cu puțin timp, la dispeceratul integrat ISU SAJ BN, s-a primit un apel prin care se anunța ca un copil in varsta de doi ani ar fi fost oparit cu un lichid fierbinte in urma cu doua zile, in localitatea Braniștea. S-au alocat la caz succesiv o ambulanța și un echipaj de terapie intensiva mobila SMURD. In sprijin s-a solicitat și elicopterul SMURD. Din primele informații, copilul prezinta arsuri de gardul I, II și III. ACTUALIZARE: Copilul a fost transportat de echipajul de prim ajutor SMURD la CPU Beclean și de acolo va fi preluat de elicopterul SMURD pentru a fi transportat la o clinica… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

