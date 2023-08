Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de cinci ani a murit, luni, intr-un accident rutier cumplit in Constanța. Tragedia s-a produs dupa impactul dintre o mașina și o autplatforma. Alte șașe persoane au fost ranite in urma incidentului și au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Un copil in varsta de cinci ani a murit si alte cinci persoane, printre care si un copil de opt ani, au fost ranite, luni seara, intr-un accident rutier petrecut in localitatea constanteana Mihail Kogalniceanu.

- Accident grav in localitatea Mestera, din judetul Mures. Șase persoane, printre care se numara patru copii, au fost ranite, dupa ce doua mașini s-au izbit violent. Una dintre mașini a ieșit de pe partea carosabila in urma impactului puternic și s-a rasturnat intr-un șanț.

- Tragedie intr-un camin de batrani din Milano. Șase persoane și-au pierdut viața și alte 81 au fost ranite in urma unui incendiu izbuncit intr-una dintre camerele centrului. Doua persoane sunt in stare grava din cauza intoxicației cu fum. Sunt detalii cu puternic impact emoțional!

- Un accident rutier a avut loc astazi la iesire din localitatea Eforie Nord spre Constanta. Potrivit ISU dobrogea doua autoturisme au fost implicate.La fata locului a intervenit Statia Tuzla cu o autospeciala de stingere si SAJ cu 3 ambulante.Trei persoane au fost transportate la spital. Citeste si:…

- Un accident rutier intre 2 autoturisme cu o victima incarcerata s a produs in aceasta dimineata la intrare in Eforie Nord dinspre Agigea.Victima a fost extrasa din autoturism, constienta, preluata de echipajul SMURD B, transportata la UPU Constanta. Si cea de a doua victima a fost preluata de echipajul…

- Un microbuz in care se aflau 11 persoane a intrat in coliziune cu un TIR, anunța Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Doua persoane sunt asistate medical la fata locului, informeaza Politia Prahova.Traficul este dirijat de politistii rutieri.

- Meciul de fotbal CS Amara Gloria Baneasa, din etapa a sasea a turneului play out al Ligii a 3 a, nu s a disputat, dupa ce echipa oaspete nu a putut ajunge la locul de desfasurare, in urma unui accident rutier pe autostrada A2, la kilometrul 94, in care a fost implicat microbuzul care transporta formatia…