- Un copil de 3 ani a murit, sambata seara, accidentat pe o strada din Braila de o femeie in varsta de 38 de ani, care consumase droguri. Tragedia vine dupa ce, cu cateva zile in urma, venea vestea socanta a mortii lui Sebastian si a Robertei, izbiti mortal de masina condusa de Vlad Pascu, drogat […]…

- Camera s-a aflat in borseta pe care o avea Sebastian și a ajuns la poliție imediat dupa accident, insa i-a fost returnata tatalui fara se i se solicite verificarea dispozitivului. Vineri, tatal lui Sebastian, baiatul ucis de șoferul drogat in stațiunea 2 Mai, a depus la poliție camera video a fiului…

- Unchiul tanarului a explicat ca nu știe de ce polițiștii nu au fost interesați de la inceput sa verifice camera video pe care au ridicat-o chiar de la locul accidentului."Din aceasta inregistrare nu este rolul nostru sa spunem noi daca s-au facut greșeli, de la momentul filmului oricum nu cred ca mai…

- Ample controale au avut loc, miercuri, pe strazile din municipiul Buzau, iar „surprizele” nu au intarziat sa apara. O șoferița in varsta de 54 de ani a fost prinsa de polițiști conducand un autovehicul neinmatriculat și sub influența unei substanțe psihoactive. Șoferița a fost oprita pentru control,…

- Polițiștii au depistat doi șoferi, in Slatina și Oradea, care s-au urcat drogați la volan, dupa accidentul din stațiunea 2 Mai unde doi tineri au fost uciși de șoferul de 19 ani care circula sub influența a trei substanțe halucinogene.O tanara de 26 de ani, aflata sub influenta alcoolului si a trei…

- O tanara de 26 de ani, aflata sub influenta alcoolului si a trei substante interzise, a lovit sase masini parcate pe o strada din Slatina. Nu au fost persoane ranite, informeaza News.ro. Incidentul a avut loc miercuri seara, pe strada Unirii din Slatina. ”Din primele verificari, politistii au stabilit…

- Tatal lui Vlad Pascu, cel care a provocat tragedia din 2 Mai, gonește pe șosea. Ocupantul din dreapta ii cere sa mearga mai incet. Inutil! Rade zgomotos, se vede pilot, baga viteza. Același obicei… In urma cu ceva timp, fiul sau gonea asemenea. Și inainte sa provoace tragedia, se lauda pe internet…

- Explozia, cauzata de o scurgere de gaze, s-a produs, miercuri seara, la un restaurant specializat in preparate facute la gratar, situat intr-o zona rezidentiala din centrul orasului Yinchuan, din regiunea Ningxia, nord-vestul Chinei, informeaza agentia oficiala de stiri Xinhua, preluata de AFP și Agerpres.„O…