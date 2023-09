Stiri pe aceeasi tema

- Mare ghinion pentru o șoferița de 45 de ani, din Darmanești, marți de dimineața! Femeia a scapat mașina de sub control pe DN 72 și s-a rasturnat cu aceasta la marginea carosabilului. Din fericire, șoferița a scapat nevatamata, dar autoturismul a suferit avarii grave. “La data de 22 august a.c., polițiștii…

- Mare ghinion pentru o șoferița de 45 de ani, din Darmanești, marți de dimineața! Femeia a scapat mașina de sub control pe DN 72 și s-a rasturnat cu aceasta la marginea carosabilului. Din fericire, șoferița a scapat nevatamata, dar autoturismul a suferit avarii grave. “La data de 22 august a.c., polițiștii…

- Un copil de doar un an și noua luni și-a pierdut viața, joi, intr-un accident rutier produs pe DJ 717, in dreptul localitații dambovițene Viforata, dupa ce șoferul, baut și cu permisul suspendat, s-a rasturnat cu mașina.

- Accident la Dragușeni. Un șofer de 85 de ani s-a rasturnat cu mașina pe un camp și a ramas incarcerat O persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce mașina in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier, au anunțat astazi responsabilii ISU Botoșani. Evenimentul s-a produs in urma cu…

- Tragedie intr-o familie din Botoșani. Un baiețel de cinci ani a murit dupa ce a cazut in piscina hotelului unde era cazat alaturi de parinții și surioara lui. Citește și: Pitești. O mașina a ars la Podul Viilor! Doi soti, din Botoșani, alaturi de cei doi copii, se aflau in vacanta intr-un resort din…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 06:30, in localitatea Fundatura. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit doua ambulanțe, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu o autospeciala cu modul de descarcerare, dar și polițiștii. ”Forțele operative…

- Trei tineri, printre care și un șofer, au scapat ca prin minune, duminica dupa-amiaza, dupa ce s-au rasturnat cu mașina pe un camp din localitatea Potlogeni Vale, comuna Crangurile. Toate victimele au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale. Accidentul s-a petrecut in momentul cand șoferul…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de luni, 5 Iunie 2023, ora 19:30, pe centura municipiului Giurgiu.Din primele informatii, un accident rutier a avut loc pe DN5 ndash; centura municipiului Giurgiu, unde conducatorul unui autoturism a pierdut controlul directiei si s a rasturnat in afara…