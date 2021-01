Copilaș abandonat la marginea drumului. El era într-o mașină furată de hoți Asa a aflat ca cel mic fusese dat disparut dupa ce masina in care se afla a fost furata de sub ochii parintilor. Camerele de supraveghere montate in zona in care a fost abandonat micutul au surprins momentul in care hotul l-a scos pe cel mic din masina si l-a lasat pe trotuar, facandu-se apoi nevazut. "Copilul a stat acolo aproximativ 20 de minute si multe masini au trecut pe langa el fara sa opreasca. E tulburator, sunt si eu mama", a spus femeia (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

