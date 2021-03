Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de doi ani a fost ranita de tatal sau, care intenționa sa arunce cu un scaun in mama copilei. In timpul scandalului izbucnit in familie, fetița a fost lovita grav la cap și a fost transportata de urgența la spital.

- Violența practicata in instituțiile de invațamant a devenit sport national in țara noastra, insa psihologii avertizeaza asupra consecințelor ireversibile pe care aceste scene le au asupra copiilor. Un caz revoltator a fost povestit de tatal unei fetițe agresate de infirmiera, care a avut nevoie de ajuor…

- O fetița de 6 ani a murit, joi, lovita de o mașina dupa ce a coborat dintr-un microbuz, in județul Buzau. Accidentul a avut loc pe DJ203I, in localitatea Caragele. Citește și: Ultim moment! Numarul morților de la ‘Matei Balș’ ajunge la 20 – inca un pacient a decedat Din primele…

- Timpul a trecut, iar „fetița lui tati”... a crescut! Viorel Moldovan se regasește cu siguranța in aceste cuvinte, deoarece frumoasa lui fiica s-a transformat intr-o adevarata domnișoara! Francesca il face mandru inca de la o varsta frageda, fiind deja o fire independenta. Iata cum a fost surprins fostul…

- CARAS-SEVERIN – Polițiști de la Secția 4 Poliție Rurala Mehadia au tras pe dreapta, zilele trecute, pe DN 6, un autoturism avand placuțele cu numerele de inmatriculare expirate. Barbatul de la volan a fost supus alcooltestului, care a indicat un rezultat de 0.46 mg/l alcool pur in aerul expirat! „In…

- O fetita de 10 ani din localitatea Bradu, judetul Arges, a murit dupa ce a fost lovita de o masina. Copila mergea sa-si colinde vecinii si a fost lovita de un autoturism, in timp ce ar fi traversat neregulamentar strada, din primele informatii. Minora era in stare de inconstienta Minora, aflata in stare…

- Accident auto cu pieton, in urma cu puțin timp in comuna argeșeana Bradu. O fetița din localitate a murit, dupa ce a fost lovita de o mașina. Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pitești, s-a stabilit ca un tanar de 23 de ani, din Bradu, care conducea un autoturism…

- Pe 13 decembrie, in timpul Sfintei Liturghii, Preacucernicul Parinte Ioan Iercoșan, preot paroh in Parohia Aldești și filia Voivodeni, Protopopiatul Sebiș, a trecut la viața veșnica, la varsta de 66 de ani, anunța livearad.ro. Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop Timotei impreuna cu Preasfintitul…