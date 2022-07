Copilaria unor copii, pe strada, la cersit. Politistii au intervenit in statiunea Eforie Nord

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, La ora 21.12, polițiștii din Vișeu de Sus, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca pe strada Botoaia, s-a produs un accident rutier. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat un tanar de 19 ani din oraș, care a relatat faptul ca in jurul orei 21:05, a plecat…

- Pompierii au intervenit miercuri seara in municipiul Giurgiu pentru stingerea unui incendiu de miriste care a cuprins doua hectare de teren, s-a apropiat de casele din strada Plopilor si a afectat doua gospodarii, informeaza Agerpres. „Un incendiu izbucnit in aceasta seara in apropiere de strada Plopilor…

- Marți, 19 iulie, la ora 23.23, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca pe strada Aleea Eroilor din oraș a avut loc un eveniment rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Deplasați la fața locului și din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit…

- Politistii prahoveni au intervenit, duminica, intr-un cartier din Ploiesti dupa ce au fost anuntati ca pe o strada un barbat se plimba cu un cutit in mana. Acesta a povestit ca a gasit cutitul in fata unui bloc. Oamenii legii au deschis dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de portul sau…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 08:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești- Biroul Rutier au fost sesizați despre faptul ca pe strada Mihai Bravu din municipiu a avut loc un accident rutier. Deplasați la fața locului, din primele verificari, polițiștii au constatat faptul ca o femeie…

- O șoferița de 30 de ani din Neamț s-a urcat la volan beata și drogata cu canabis, fiind depistata de polițiștii nemțeni care desfașoara in aceasta perioada acțiuni pentru reducerea numarului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora determinate de nerespectarea regimului legal de viteza și a…

- V. Stoica Polițiștii prahoveni dau de tot felul de ciudați in trafic! Unul, baut fiind, s-a rasturnat cu mașina dupa ce a acroșat un alt autoturism parcat, altul s-a mutat de la volan, deși era singur in mașina, ca sa nu-l prinda polițiștii fara permis! Luni dupa-amiaza, in jurul orei 16:45, polițiștii…