Asociația Dincolo de azi – DA organizeaza vineri, 31 mai 2024, incepand cu ora 14:30, la Restaurant Debarcader din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova, evenimentul “Copilaria in Culori: Ziua Emoțiilor și Rasetelor”. In spiritul celebrarii zilei de 1 iunie, acest eveniment este dedicat copiilor din Secția de Oncopediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgența din Craiova și copiilor aflați in asistența maternala și in centrele de plasament ale DGASPC Dolj. Scopul nostru este de a le oferi o zi plina de bucurie și emoții pozitive copiilor care trec prin momente dificile și care merita toata…