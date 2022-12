Copilă, rănită la ochi de o petardă Petardele si alte materiale pirotehnice fac din nou victime in perioada sarbatorilor. E si cazul unei fete in varsta de 13 ani, care a ajuns la spital dupa explozia unui astfel de obiect. Un fragment de petarda a lovit-o la nivelul ochiului drept. Politistii din Caransebes au fost sesizati de catre mama fetei. Incidentul s-a […] Articolul Copila, ranita la ochi de o petarda a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

