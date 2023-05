Copila înecată cu jeleu la școală a murit Fata inecata cu jeleu a decedat ieri, 2 mai, la Spitalul de Urgența pentru Copii din Cluj. Poliția a fost anunțata de medici și este in desfașurare o ancheta. In timp ce se afla la școala, in localitatea Geaca, adolescenta s-a inecat cu un jeleu. Medicii spun ca s-a pierdut timp prețios pana cand o ambulanța a ajuns la școala și ca fata putea fi salvata daca cineva de la școala ar fi știut sa execute corect manevra Heimlich. Fata in varsta de 14 ani era internata la terapie intensiva, unde timp de o saptamana a stat in coma. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

