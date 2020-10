Copila din Sibiu, cautata de politie, gasita la Chirnogeni-judetul Constanta Fata a plecat de acasa in data de 2 octombrie, insa mama ei a anuntat politia abia la finalul lunii.Copila din Sibiu care a fugit de cel putin noua ori de acasa, a fost gasita si de aceasta data de politisti, de aceasta data, in judetul Constanta, scrie Ora de Sibiu.Fata a plecat de acasa in data de 2 octombrie, insa mama ei a anuntat politia abia la finalul lunii.De atunci, copila a fost cautata de politie. A fost gasita tocmai in Constanta."In urma informatiilor obtinute de catre politist ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

