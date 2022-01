Stiri pe aceeasi tema

- Un adevarat arsenal a fost gasit in casa unui barbat din județul Hunedoara. Sute de cartușe, dar și pistoale sau grenade au fost descoperite la 3 adrese. Polițiștii au facut luni trei percheziții la adrese situate intr-o localitate din Valea Jiului. Aici, un barbat in varsta de 32 de ani, care locuia…

- La data de 04 ianuarie a.c., in jurul orei 02:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Șoimuș au depistat in trafic un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Branișca, care conducea un autoturism pe DJ 761, pe raza comunei Harau. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis luni o avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din județele Bihor, Arad, Hunedoara și Timis, valabila pana marți la ora 12:00. In intervalul luni ora 12:00 – marți ora 12:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Crisul Negru…

- O mașina condusa de o femeie de 30 de ani din Chișinau a fost stopata in aceasta dimineața de inspectorii de patrulare pe traseul din apropierea satului Malaiești, raionul Orhei.In timpul discuției, inspectorii au simțit miros puternic de alcool.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben pe termen scurt, care anunța „intensificari ale vantului cu viteze care vor depași la rafala 90-100 km/h, transport de zapada care va determina scaderea vizibilitații, ninsoare viscolita”. Alerta vizeaza zonele de munte de peste…

- Soferul unui autocamion a fost ranit, in aceasta dimineața, cand a lovit cu masina parapetul de beton montat in apropiere de sensul giratoriu de la Santuhalm, pe soseaua Hunedoara – Deva (DJ 687). A fost al doilea accident de acest fel inregistrat in acea zona in acest an, conform adevarul.ro. „Politistii…

- Elaborarea Programului Operațional Regional (POR) Vest 2021-2027, instrument de finanțare prin care județelor Timiș, Caraș-Severin, Arad și Hunedoara li se vor aloca peste un miliard de euro, se apropie de final. In acest context,

- In data de 26 octombrie 2021 in jurul orei 12:00, polițistii din cadrul Biroului Rutier Petroșani in timp ce efectuau serviciul de supraveghere și control al traficului rutier, pe DN 66, șosea tranzit din municipiul Petroșani, au depistat in trafic, o tanara in varsta de 26 ani, din orasul Petrila,…