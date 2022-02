Stiri pe aceeasi tema

- PERSOANA DISPARUTA! O batrana din Godeni nu s-a mai intors acasa azi-noapte. In noaptea de 27 spre 28 ianuarie a.c., polițiștii campulungeni au fost sesizați prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgența 112, au fost sesizați cu privire la faptul ca EFTENE CORNELIA, de 74 de ani, a plecat voluntar…

- O tanara in varsta de 17 ani a disparut de doua zile de la domiciliul sau din Nasaud. Aceasta a plecat de acasa la ora 03:00 dimineața și nu s-a mai intors. Talaba Manuela Ionela, pe numele sau, are inalțimea de aproximativ un metri și 65 de centimetri, greutatea de 48 de kilograme, fața ovala, ochi…

- O femeie din localitatea galateana Liesti a sesizat Politia dupa ce fiica ei de 14 ani este de negasit de aproape 24 de ore. Politistii fac apel la cetateni sa sune la numarul de urgenta 112 daca au informatii care pot conduce la gasirea adolescentei.

- Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, Catalina Paduraru, a declarat ca baiatul ar fi plecat de acasa pe 2 ianuarie si nu s-a mai intors.„Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui Tomozei Constantin, de 16 ani, din municipiul Bacau, judetul Bacau. In seara zilei de 2 ianuarie, tanarul ar…

- Fetița in varsta de 12 ani, disparuta de la domiciliul sau din Reteag, a fost gasita in județul Cluj. Polițiștii au incredințat-o deja mamei. Va reamintim, copila din Reteag a disparut in 27 decembrie, insa mama ei a alertat polițiștii abia in 30 decembrie. Oamenii legii au cautat-o trei zile pana cand…

- O mama aiși cauta cu disperare fiul, care a disparut inainte de Revelion și este dat disparut, Poliția solicitand ajutorul populației pentru gasirea lui. Mama sa spune ca tanarul ar fi plecat de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei in varsta de 86 de ani, care a fost data disparuta. „In cursul zilei de azi, 20 decembrie, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la dispariția unei femei in varsta de 86 de ani. In data…

- Doi frați de 10, respectiv 13 ani, din localitatea Sanpetru, județul Brașov, sunt cautați de polițiști, dupa ce au plecat, joi, de acasa, și nu s-au mai intors. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Feldioara au fost sesizați de mama celor doi copii ca aceștia au disparut de acasa,…