- Parintii fetei au reactionat imediat cand au vazut ca fiica lor este disparuta, iar in momentul in care au gasit-o spanzurata, au dat-o jos imediat si au sunat la 112, unde au primit indicatii.

- In aceasta dimineața, prin apel la 112 , echipaje medicale au fost solicitate la Zapodeni pentru o fata de 13 ani care a incercat sa-și puna capat zilelor prin spanzurare.Apelul a fost facut chiar de catre mama fetiței, dupa ce a cobarat-o din ștreang. Mama spune ca adolescenta a disparuse din casa…

- Momente ingrozitoare au avut loc in aceasta dimineața in localitatea Zapodeni, județul vaslui, dupa ce o adolescenta de 13 ani a recurs la un gest nebunesc de sinucidere. Potrivit primelor inormații, cei care și-au vazut copila cu ștreangul de gat au fost chiar parinții fetei. Parinții și-au gasit fiica…

- "In cauza a fost deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa", a precizat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, Luminita Prodan.Urmeaza ca ancheta sa stabileasca cu exactitate in ce imprejurari s-a produs tragedia.…

- Viața unei fetițe diagnosticata cu o tumora extrem de rara la cap a fost salvata in ultimul moment de medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Parinții și-au dat seama ca ceva nu este in regula in momentul in care copila de 12 ani a inceput sa aiba dureri de cap grave și probleme de vedere.…

- Pompierii din Rm. Valcea au fost chemați duminica intr-un parc din oraș pentru a interveni la un accident intr-un loc de joaca, scrie Observator News. Potrivit ISU Valcea, fetița și-a prins doua degete intr-o banca facuta din metal, in parcul de joaca de pe strada Republicii din Ramnicu Valcea. La fața…

- A supravietuit unei operatii complicate pe creier, dar a fost ucis de coronavirusul luat din spital. Este povestea tragica a lui Matei, un baietel care ar fi implinit 3 ani. Parintii dau vina pe medici care l-au internat intr-un salon cu doi pacienti varstnici bolnavi de Covid. Revoltati, oamenii…

- Un bebeluș de cinci luni a murit din cauza tuberculozei pentru ca parinții nu l-au dus la timp la spital de frica SARS-COV-2. Anuntul a fost facut de managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Beatrice Mahler, care a precizat ca daca ar fi fost adus la timp, copilul ar fi fost salvat.…