Stiri pe aceeasi tema

- O minora in varsta de 13 ani, din localitatea Copaceni, comuna Sandulești, a plecat de la domiciliu in data de 5 decembrie a.c., insa nu s-a mai intors. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Polițiștii clujeni au nevoie de ajutorul cetațenilor pentru a depista o minora in varsta de 13 ani, din localitatea Sandulești, comuna Copaceni, care a plecat de la domiciliu in data de 5 decembrie a.c., insa nu s-a mai intors."Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca,…

- Un barbat in varsta de 90 ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliu in data de 25 noiembrie, insa nu s-a mai intors. Articolul Disparut din Cluj-Napoca. Daca l-ați vazut sunați la 112 apare prima data in Someșeanul.ro .

- O femeie in varsta de 47 ani, din municipiul Turda, a plecat de la domiciliu in data de 5 noiembrie insa nu s-a mai intors. Articolul Femeie disparuta din Turda. Daca ați vazut-o sunați la 112 apare prima data in Someșeanul.ro .

- O minora, de 14 ani, declarata disparuta de la domiciliu, a fost depistata de polițiști. Articolul Minora disparuta de acasa, identificata de polițiști apare prima data in Someșeanul.ro .

- O minora, in varsta de 15 ani, și o alta minora, de 13 ani, din municipiul Turda, județul Cluj, au plecat de la domiciliu in data de 22 octombrie insa nu s-au mai intors. Articolul Doua minore disparute. Daca le-ați vazut sunați imediat la 112 apare prima data in Someșeanul.ro .

- O minora de 15 ani din Baia Mare a plecat de acasa, luni, la primele ore ale dimineții, iar parinții au alertat imediat poliția cand au vazut ca fiica lor nu se mai intoarce acasa. Articolul Baia Mare: Minora disparuta de acasa. A plecat dimineața și nu s-a mai intors apare prima data in Someșeanul.ro…

- O femeie in varsta de 24 de ani, din municipiul Turda, județul Cluj, a plecat de la locuinta sa in data de 28 august, insa nu s-a mai intors la domiciliu. Articolul Femeie disparuta. Daca ați vazut-o sunați la 112 apare prima data in Someșeanul.ro .