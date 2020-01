Stiri pe aceeasi tema

- Fata in varsta de 13, din comuna Voineasa, care duminica seara a fost cautata de sute de persoane dupa ce a plecat de acasa si nu s-a intors beneficiaza incepand de luni de o masura de protectie la un centru de primire in regim de urgenta pentru copii din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala…

- Fata in varsta de 13 ani, din Voineasa, cautata duminica seara cu forte sporite de politisti, jandarmi si pompieri, precum si de localnici, a fost gasita in cursul noptii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt. In vederea protectiei fetei minore,…

- Fata in varsta de 13 ani, din Voineasa, cautata duminica seara, a fost gasita in cursul noptii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt. In vederea protectiei fetei minore, politistii au informat reprezentanti ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia…

- Fata in varsta de 13 ani, din Voineasa, cautata duminica seara cu forte sporite de politisti, jandarmi si pompieri, precum si de localnici, a fost gasita in cursul noptii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt potrivit Agerpres. In vederea protectiei fetei…

- Un copil de un an și jumatate a fost gasit mort, in a treia zi de Craciun. S-a intamplat in comuna Miclești din Vaslui. Chiar mama a chemat ambulanța cand a vazut ca fetița nu reacționeaza. Medicii au spus ca micuța era subnutrita.

- Un ordin de protecție a fost emis pentru barbatul care și-a batut fetița de 13 ani, gasita inconștienta la marginea unei paduri din Gura Șuții, județul Dambovița. Copila ramane in familie. Localitatea a devenit cunoscuta dupa ce o fetița de 11 ani a fost rapita si apoi ucisa de un olandez.Potrivit…

- UPDATE: Pe 26 octombrie, in jurul orei 07.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au fost sesizați de catre o tanara, de 29 de ani, cu privire la faptul ca, in scara unui bloc a identificat-o pe minora MOLDOVEANU ANA MARIA.

- Clipe de cosmar pentru o fetita de noua ani din orasul Straseni. Copila a ieșit aseara, in jurul orei 17:00, la magazin din apropierea Garii Auto sa cumpere paine și nu s-a mai intors. In drum spre casa aceasta a cazut intr-o groapa, din care nu a mai putut iesi.