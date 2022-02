Stiri pe aceeasi tema

- Cursa nebuna in București, incheiata cu cinci mașini lovite și salvarea victimelor unei rapiri. Un bucureștean și-a rapit fosta iubita și fiica din mașina actualului concubin al femeii, pe care l-a forțat sa faca un accident rutier. Individul a fost arestat pentru 30 de zile, iar femeia a primit ordin…

- Un barbat, in varsta de 49 ani, din localitatea Poienari, a fost injunghiat in burta de un alt barbat, in varsta de 30 ani, din Gadinti, a informat, luni, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Ramona Ciofu, citat de Agerpres . Ea a adaugat ca agresiunea s-a produs in urma unei sicanari in trafic. „Din…

- Un barbat in varsta de 49 ani, din localitatea Poienari, a fost injunghiat in burta de un alt barbat, in varsta de 30 ani, din Gadinti, a informat, luni, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Ramona Ciofu. Ea a adaugat ca agresiunea s-a produs in urma unei sicanari in trafic. ‘Din cercetarile efectuate…

- Un barbat de 27 de ani, polițist la Poliția Alexandria, județul Teleorman, este cercetat dupa ce ar fi furat mașina unei firme. Acesta era baut și sub influența unor substanțe psihoactive. Politistul este și diacon la manastirea din localitatea Crangu, județul Teleorman, unde ajuta preoții la cantare.…

- O tanara de 20 de ani si un barbat de 48 de ani au fost raniti in urma unui accident produs in noaptea de vineri spre sambata pe DN6, in localitatea Stalpu, in urma impactului intre doua autoturisme in care se aflau, in total, sapte persoane. "ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in noaptea…

- O crima ingrozitoare a avut loc in Ialomița la sfarșit de an. Un barbat in varsta de 32 de ani și-a ucis iubita in varsta de 16 ani, dupa o cearta. Dupa ce a lasat-o fara suflare, tot el a fost cel care a anunțat poliția ca adolescenta este inconștienta.

- Caz șocant in Italia! Un barbat i-a dat fiicei sale cocaina, deși micuța are numai cinci ani. Copila a ajuns de urgența la spital, fiind intoxicata. Conform primelor informații emise de catre oamenii legii, se pare ca tatal ei i-a dat cocaina diluata intr-un pahar cu apa in locul unui laxativ si unui…

- O ambulanța care transporta un pacient la dializa a fost implicata, sambata, intr-un accident rutier, in Timișoara. Autoutilitara a fost lovita de un tramvai in care erau 20 de persoane, potrivit OpiniaTimișoarei. Nu au existat victime, ci doar pagube materiale. La fața locului și-au facut apariția…