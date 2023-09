O copila de 12 ani a fost arsa pe frunte cu o țigara de catre o alta fata. Conflictul a aparut din cauza unei cereri de prietenie pe o retea de socializare, pe care minora ar fi trimis-o iubitului unei alte adolescente. O noua altercatie intre adolescente a avut loc in municipiul Hunedoara, din cauza […] The post Copila de 12 ani, arsa pe frunte cu o țigara de catre o alta minora. A indraznit sa-i ceara prietenia iubitului ei pe o retea de socializare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .