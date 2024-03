Copil violat de două ori de către colegii de școală: pot fi pedepsite aceste abuzuri? Directoarea școlii susține ca nu. Dar este profund tulburator sa citim despre un astfel de incident tragic, care ar fi avut loc intr-o școala. Mama copilului iși impartașește durerea și frustrarea in legatura cu abuzul suferit de fiul ei. Și evidențiaza necesitatea urgenta a unor masuri eficiente pentru a asigura siguranța și protecția tuturor elevilor. Intr-un incident șocant care a avut loc in 2022, un copil de 8 ani, elev la Școala Nicolae Titulescu din București, a fost supus unor acte de violența in propriul mediu școlar. Acesta a fost violat de doua ori chiar in baia școlii, de catre colegii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parinții revoltați s-au adunat luni in curtea școlii Nicolae Titulescu din centrul Capitalei, dupa ce au aflat de la știri ca un elev a fost violat de doua ori de colegi in baia instituției de invațamant. Inspectoratul Școlar București a primit abia luni dimineața o sesizare oficiala din partea școlii.Primul…

- "In anul 2022 copilul meu a fost abuzat in toaleta școlii. Noi am aflat prea tarziu, intr-o joi seara am vazut comportamentului copilului, am sunat-o pe psiholoaga copilului. Am aflat totul prin joaca, ne-a povestit cum baiatul s-a dus dupa școala, inainte de after school, la toaleta și a intrat peste…

- Mama copilului violat de doua ori de colegi la o școala din București a povestit luni cum a aflat de agresiune. Ea a acuzat conducerea școlii ca nu a sunat la Poliție și ca, mai mult, i-a reproșat ca de ce nu a sesizat violul imediat, ci abia in 10 iunie, cand era vacanța.

- Un baiat, elev la Școala Nicolae Titulescu din București, ar fi fost violat de doua ori de colegii sai chiar in baia școlii din centrul Capitalei. Parinții revoltați s-au adunat luni dimineața in curtea școlii, iar directoarea școlii discuta cu ei. Potrivit digi24.ro , primul caz de viol s-a produs…

- SURPRIZA… Un barbat din municipiul Vaslui și-a lasat mașina parcata in fața locuinței sale, dar la scurt timp s-a trezit cu autoturismul avariat. A sunat imediat la Poliție, iar șoferul vinovat pentru producerea incidentului a fost imeciat identificat. Acesta se afla sub influența bauturilor alcoolice. …

- Accidentul de astazi de pe trecerea de pietoni din fața Școlii nr.19 din Bacau a deschis cutia Pandorei. Ce parea inițial o simpla neatenție a unui șofer scoate la iveala un șir de ilegalitați care, iata, pot duce la evenimente tragice. In urma accidentului ce s-a soldat, din fericire, doar cu o lovire…

- Soferul unui microbuz scolar din judetul Arges a fost filmat in timp ce trage, folosind forta, un copil de pe un scaun al autovehiculului si il da afara din microbuz. Dupa ce imaginile au fost postate pe o retea sociala, politistii au facut verificari, constatand ca baiatul si alti elevi, rude cu acesta,…