Copil ucis la creșă cu acid clorhidric, pentru că plângea! Lisa ar fi trebuit sa fie sarbatorita, cu tort și cu baloane, pe 30 iunie, cand implinea un an. Numai ca, pe 29 urmeaza sa fie inmormantata la Lyon, Franța, unde locuia cu parinții ei. Caci fetița de 11 luni a fost ucisa la creșa privata People & Baby chiar de asistenta care trebuia sa aiba grija de ea. Femeia, in varsta de 27 de ani, a fost disperata de faptul ca fetița plangea prea mult. Și, ca s-o faca sa taca, a stropit-o intai, conform declarației ei, date catre anchetatori, cu acid clorhidric, apoi, i-a dat sa inghita același acid clorhidric. Ce cauta acest acid in creșa? Se folosea la desfundatul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rachid Bouhenna (30 de ani) este noul jucator al echipei FCSB. Fundasul central a fost transferat liber de contract dupa ce s-a despartit de CFR Cluj. ”Bine ai venit, Rachid Bouhenna! Rachid Bouhenna, care a evoluat pentru CFR Cluj in sezonul trecut, a devenit, incepand de marți, jucatorul FCSB. Fundașul…

- Produsul Intern Brut pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS) a variat in 2021 intre 55% din media Uniunii Europene in Bulgaria si 277% in Luxemburg, iar zece state membre au avut acest indicator peste media din blocul comunitar, arata datele publicate luni de Oficiul…

- Un Renault Fuego GTS din 1983, cadoul familiei Nicolae si Elena Ceausescu pentru fiica lor, Zoia, cu prilejul casatoriei acesteia, a fost adjudecata, joi seara, la pretul de 20.000 de euro la o licitatie organizata de Casa Artmark. Autoturismul, care a fost folosit pentru deplasari in afara Bucurestiului,…

- O fetita de 8 ani si mama ei au fost accidentate, joi dimineata, in timp ce traversau strada pe o trecere de pietoni in comuna Plopu, județul Prahova. Fetița a murit in urma impactului. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, un sofer in varsta de 42 de ani a surprins si accidentat doi…

- O echipa de la Institutul Cancerului din Nisa a dezvoltat o molecula care combina tratamentele folosite deja și care ar permite transformarea cancerului renal intr-o boala cronica și deci ”curabila”. Cancerul rinichiului este mai frecvent la barbați. In ultimii ani, tratamentele in cancerul rinichiului…

- Emmanuel Macron s-a distanțat și mai mult de contracandidata sa Marine Le Pen, dupa cum a dezvaluit ultimul sondaj electoral referitor la alegerile prezidențiale din Franța. Astfel, Macron, care este actualul președinte al Franței, are un avans in creștere fața de candidata extremei drepte, care a mai…

- La cinci luni dupa ce a fost eliberata de justitie de sub tutela tatalui ei, vedeta pop americana Britney Spears, in varsta de 40 de ani, a anuntat luni ca este insarcinata cu cel de-al treilea copil, relateaza AFP si dpa. „Am facut un test de sarcina… Ei bine… Astept un bebelus”, a scris ea pe Instagram,…

- Iulia Albu este o cunoscuta critica de moda, dar și vedeta de televiziune in Romania. Vedeta a fost casatorita opt ani cu designerul de incalțaminte Mihai Albu și impreuna au o fata, Mikaela. Ei bine, fetița ii seamana leit artistei. Iata cat de frumoasa este Mikaela!