Copil ucis de un copac căzut la Lunca Bradului, Valea Ilvei In urma recunoasterii s-a constatat ca sunt trei victime. O persoana de sex feminin de aproximativ 34 de ani cu fractura la umar preluata de ambulanta SAJ, o fetita de aproximativ 6 ani cu traumatism craniu cerebral si de sold constienta preluata de ambulanta SMURD si un baiat de aproximativ 5 ani surprins sub copac cu traumatism craniu cerebral deschis din nefericire acesta a suferit leziuni... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- UPDATE: In aceasta seara, polițiștii Secției de Poliție Rurala nr.7 Deda au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe Valea Ilvei, un copac a cazut peste doi copii, unul dintre aceștia fiind in stare de inconștiența. O echipa de cercetare din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș s-a deplasat…

