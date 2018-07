Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Directiei de Protectia Copilului si cei ai politiei locale au demarat o ancheta dupa ce o patrula a Politiei Locale a descoperit in cartierul Cicoarei ca un copil cu nevoi speciale a fost...

- Copil de 10 ani din Iași, ținut in lanțuri de parinți. Reprezentantii Directiei de Protectia Copilului si cei ai politiei locale au demarat o ancheta, in acest caz. Copilul, cu nevoi speciale, a fost descoperit in cartierul Cicoarei. Potrivit reprezentantilor Politiei Locale, in timpul unei patrule…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Locale, in timpul unei patrule de rutina in cartierul Cicoarei politistii au aflat ca intr-o gospodarie improvizata pe malul Bahluiului un copil este tinut de mai mult timp in lanturi de parinti. "Am fost sesizati de politisti ca un copil de 10 ani este tinut in lanturi…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Locale, in timpul unei patrule de rutina in cartierul Cicoarei politistii au aflat ca intr-o gospodarie improvizata pe malul Bahluiului un copil este tinut de mai mult timp in lanturi de parinti. "Am fost sesizati de politisti ca un copil de 10 ani este tinut…

- Reprezentantii Directiei de Protectia Copilului si cei ai politiei locale au demarat o ancheta dupa ce o patrula a Politiei Locale a descoperit in cartierul Cicoarei ca un copil cu nevoi speciale a fost tinut in lanturi.Potrivit reprezentantilor Politiei Locale, in timpul unei patrule de rutina in cartierul…

- Reprezentantii Directiei de Protectia Copilului si cei ai politiei locale au demarat o ancheta dupa ce o patrula a Politiei Locale a descoperit in cartierul Cicoarei ca un copil cu nevoi speciale a fost tinut in lanturi. Potrivit reprezentantilor Politiei Locale, in timpul unei patrule…

- Șase copii din satul Siliștea, județul Vaslui, au ajuns la spital dupa ce a mancat ciuperci otravitoare, culese din padure, conform cotidianul.ro. Purtatorul de cuvant al Prefecturii Vaslui, Vasile Lapa, a declarat, in timpul nopții de luni spre marți, ca o fetița de 11 ani este al șaselea copil care…

- O fetita de sase ani din comuna Popricani, C. Strugaru, a fost somata de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi (CJAS) sa plateasca 35 de lei pentru ingrijiri medicale din 2015. In urma cu trei ani, fetita a fost implicata intr-un accident rutier, in urma caruia si-a rupt piciorul drept, si a…