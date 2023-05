Copil tâlhărit! Ce s-a întâmplat cu tânărul care l-a lăsat pe minorul de 11 ani fără telefonul mobil Un tanar de 19 ani a intrat in atenția oamenilor legii din Argeș, fiind acuzat de talharie. Acesta a fost plasat in arest la domiciliu, dupa ce inițial a fost reținut. Tanarul e acuzat ca i-ar fi furat unui copil de 11 ani telefonul mobil, folosind violența. Cat costa telefonul ce i-a fost furat copilului […] The post Copil talharit! Ce s-a intamplat cu tanarul care l-a lasat pe minorul de 11 ani fara telefonul mobil first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii, dependenți de telefonul mobil. Unii dintre ei nu pleaca nici la toaleta fara el Romanii, dependenți de telefonul mobil. Unii dintre ei nu pleaca nici la toaleta fara el Primul lucru pe care cei mai mulți oameni il fac, de cum se trezesc dimineața, este sa iși verifice telefonul mobil, probabil…

- Tanar, drogat cu o țigara și talharit de telefonul mobil și un card bancar. Autorul faptei este un minor cu antecedente penale Tanar, drogat cu o țigara și talharit de telefonul mobil și un card bancar. Autorul faptei este un minor cu antecedente penale Un infractor minor din Alba avea un mod inedit…

- Furt intr-un autobuz din Alba Iulia: Un barbat de 71 de ani a ramas fara telefon mobil. Hoțul, un alt barbat de 61 de ani Un barbat de 71 de ani a sunat la poliție și a spus ca i s-a furat telefonul mobil, in timp ce se afla intr-un autobuz, in Alba Iulia. Dupa ce au cercetat cazul, polițiștii au descoperit…

- Un barbat, in timp ce se afla pe casa scarii in care locuiește, a fost abordat de un tanar de 20 de ani, care inițial i-a cerut o țigara, apoi profitand ca barbatul, in varsta de 55 de ani, se afla in stare de ebrietate, i-a furat borseta cu bani și carduri bancare și i-a sustras telefonul mobil.…

- Arbitrul Mohamed Farouk, care a anulat un gol la un meci de esalon secund din Egipt dupa ce s-a uitat la reluare pe telefonul mobil, a fost suspendat, a anuntat Federatia Egipteana de Fotbal.A fost suspendata intreaga brigada de arbitri de la partida Suez – Al-Nasr, conform News.ro Fii la…

- Doi tineri din cartierul Simileasca au ajuns in arestul IPJ Buzau dupa ce i-au furat telefonul unei tinere. Fapta s-a petrecut in tren, telefonul fiindu-i sustras fetei de 19 ani intr-un moment de neatenție. Joi, tanara a sesizat polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Buzau…

- Un tanar de 16 ani, consumator de droguri este suspectat ca și-a ucis tatal de 78 de ani cu peste 20 de lovituri și l-a lasat sa agonizeze, iar dupa crima a dat o petrecere in camera alaturata. Un barbat de 78 de ani din Pitești, om de afaceri, a fost gasit mort, injunghiat in vila pe care si-o construise…

- Un minor de 15 ani din Ialoveni este cercetat penal de polițiști fiind banuit de savarșirea unui furt dintr-o biserica din oraș. Minorul ar fi patruns in lacașul sfant prin forțarea geamului, de unde a sustras mijloace banești in suma de 3000 de lei.