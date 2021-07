COPIL spulberat de un ȘOFER BEAT din Olt. Bărbatul a fugit de la locul accidentului Accidentul s-a produs, marti seara, pe drumul judetean DJ 642, Olt. Din primele informații, victima este un adolescent in varsta de 16 ani, din comuna Cilieni.In urma incidentului, tanarul a suferit rani la nivelul corpului, fiind transportat la spital.„Cu ocazia deplasarii la fața locului a polițiștilor rutieri din cadrul Poliției orașului Corabia, aceștia au constatat faptul ca in eveniment a fost implicat un pieton, respectiv un minor in varsta de 16 ani, din comuna Cilieni, ce ar fi fost acroșat de un autoturism neidentificat, care și-a continuat deplasarea, parasind locul accidentului. In… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care fusese retinut pentru comiterea infractiunii de lovire sau alte violente a evadat duminica seara din sediul unui post de politie din Dolj, dupa ce a sarit pe geam. Politistii au instituit filtre in judet si in judetele invecinate pentru prinderea acestuia. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Un barbat care fusese retinut pentru comiterea infractiunii de lovire sau alte violente a evadat duminica seara din sediul unui post de politie din Dolj, dupa ce a sarit pe geam. Politistii au instituit filtre in judet si in judetele invecinate pentru prinderea acestuia. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Polițiștii l-au depistat și reținut pe cel de-al doilea tanar din Blaj, cercetat pentru furt, distrugere, furt in scop de folosința și conducere fara permis, care se sustragea cercetarilor. In cursul zilei de azi, 21 mai 2021, impreuna cu tanarul de 22 de ani, reținut anterior, alaturi de care ar fi…

- Ieri, 6 mai 2021, in jurul orei 21,30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au intervenit pe raza localitații Benic, unde a fost semnalata o fapta de violența in familie. Pe fondul consumului de alcool și a unor discuții contradictorii, un barbat de 62 de ani și-ar fi impins soția și ar…

- Un barbat in varsta de 49 de ani, posesorul legal al armei cu aer comprimat cu care un copil de 8 ani l-a impuscat mortal pe fratele sau de 5 ani, la marginea unei paduri dintre localitatile Panet si Madaras, a fost retinut marti, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean Mures. „In baza probatoriului…

- Politistii din Bacau au retinut doi frati, in varsta de 17, respectiv 18 ani, sub acuzatia de ultraj,. In timp ce oamenii legii discutau cu fratele cel mic, acuzat de violare de domiciliu si lovire sau alte violente, cel mare a vrut sa loveasca un politist cu o sticla, informeaza Hotnews . Ancheta in…

- Curtea de Apel Pitesti a decis, joi, sa inlocuiasca masura arestarii preventive cu masura arestului la domiciliu pentru cei doi agenti de politie cercetati pentru purtare abuziva si lovituri cauzatoare de moarte in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de pe o terasa, informeaza…