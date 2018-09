Copil scos la mal pe o plaja din Eforie Nord

Stiri pe aceeasi tema

- “Ajutooor! Mâine (n.red miercuri) voi pleca în tabara „Zâmbet de Copil” In Memoriam Nicu Despa, pe care o organizez pentru un grup de 65 de copii și tineri care sufera de insuficiența renala cronica. Tabara organizata în Creta este un vis împlinit…

- In perioada 10 - 19 august, are loc in statiunea Eforie Nord, cantonamentul echipei naționale de fotbal pe plaja, care se va incheia cu doua meciuri internaționale in compania Bulgariei. Partidele cu vecinii de la sud de Dunare sunt programate pe 18 august, ora 18.00, respectiv 19 august, ora 11.00.Pentru…

- Deznodamant tragic la Eforie. Tanarul disparut in valuri in urma cu cateva zile pe plaja de la Vraja Marii din Eforie Nord a fost gasit decedat. Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta victima a fost gasita in aceasta dimineata la ora 4.00 pe plaja de la Vraja Marii din Eforie Nord. Trupul…

- Trupul unui copil de 11 ani inecat a fost gasit luni prins intre stabilopozi, pe o plaja din Constanța. Baiatul fusese dat disparut de duminica, dar a fost descoperit abia luni, la 24 de ore de cand a fost vazut ultima oara in viața.Pompierii constanțeni au fost solicitați sa intervina luni pe o ...

- O persoana a fost data disparuta in aceasta dupa amiaza in largul marii la Eforie Nord, in zona digului de langa plaja Belona. Din primele informatii scafandrii nu pot interveni in zona, curentii fiind prea puternici. Pompierii incearca sa ajunga la victima cu ajutorul unei ambarcatiuni. UPDATE. Potrivit…

- Cadrele medicale au fost solicitate astazi sa intervina la Eforie Nord, pe plaja Belona acolo unde un adolescent a fost in pericol de inec. Din primele informatii, victima, in varsta de 16 ani a fost scoasa la mal. Pompierii de pe senilata l au transportat la cortul de prim ajutor.UPDATE. Tanarul de…

- Horia Constantinescu, seful Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor Constanta (CJPC) a vrut sa gaseasca „bucataria” unde se fabrica gogosile vandute de comercianti ambulanti pe plaja din Eforie Nord. Pentru asta a urmarit o persoana care le transporta si asa a ajuns la o bucatarie de vara unde…

- Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta, o persoana a anuntat la 112 miercuri dimineata ca in timp ce se plimba pe plaja de la Vadu a vazut trupul unei persoane decedate. La fata locului a ajuns echipaj al SAJ, care a gasit un copil decedat, posibil sa fi fost baiatul…